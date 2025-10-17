https://ria.ru/20251017/tramp-2048747165.html
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не будет
Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третьей мировой войны из-за Украины удалось избежать. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T00:20:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин
