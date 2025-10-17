https://ria.ru/20251017/tramp-2048746735.html
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российскому лидеру Владимиру Путину не понравилась идея того, что Штаты передадут ракеты Tomahawk противникам РФ. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T00:05:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
2025
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
