Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk - РИА Новости, 17.10.2025
00:05 17.10.2025
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
Президент США Дональд Трамп утверждает, что российскому лидеру Владимиру Путину не понравилась идея того, что Штаты передадут ракеты Tomahawk противникам РФ. РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Дональд Трамп
© AP Photo / John McDonnell
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что российскому лидеру Владимиру Путину не понравилась идея того, что Штаты передадут ракеты Tomahawk противникам РФ.
"Я действительно сказал: "Не возражаете, если я подарю вашим оппонентам пару тысяч томагавков?" Я ему это сказал. Я сказал именно так. Ему эта идея не понравилась", - заявил Трамп журналистам, комментируя разговор с Путиным.
Он отметил, что "Tomahawk - грозное оружие". "Это грозное, наступательное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в него стреляли из Tomahawk", - сказал Трамп.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным
