Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным
Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным - РИА Новости, 17.10.2025
Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что расскажет о своем разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сенатору Джону Тьюну, который говорит о возможности РИА Новости, 17.10.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
джон тьюн
россия
сша
Трамп расскажет Тьюну о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что расскажет Тьюну о разговоре с Путиным