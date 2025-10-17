Tomahawk могут "переломить ход игры", считает Ермак

"Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем закупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений", — сказал Ермак.

Сам президент США, комментируя ранее встречу с Зеленским, не скрывал, что того интересуют ракеты Tomahawk, и даже заявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.