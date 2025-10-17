https://ria.ru/20251017/tomahawk-2048752854.html
Tomahawk могут "переломить ход игры", считает Ермак
Киев считает, что дальнобойные ракеты Tomahawk могут изменить ход боевых действий, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 17.10.2025
сша
украина
киев
США, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Tomahawk могут "переломить ход игры", считает Ермак
Ермак: Киев считает, что Tomahawk могут переломить ход игры
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Киев считает, что дальнобойные ракеты Tomahawk могут изменить ход боевых действий, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Зеленский
в пятницу встретится с президентом США Дональдом Трампом
в попытке выпросить у него ракеты Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы
о том, что это будет шагом в сторону качественно нового уровня эскалации.
"Такое оружие может переломить ход игры", - заявил Ермак
в интервью американскому изданию Axios о причинах настойчивости Украины
в этом вопросе.
По словам Ермака, главной темой переговоров Зеленского с Трампом станет расширение ассортимента систем вооружений, которые США готовы поставлять Украине.
"Нам нужно политическое решение США о том, что мы сможем закупать любое необходимое нам оружие без каких-либо ограничений", — сказал Ермак.
Сам президент США, комментируя ранее встречу с Зеленским, не скрывал, что того интересуют ракеты Tomahawk, и даже заявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Глава российского МИД Сергей Лавров
отмечал, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине нанесет "колоссальный ущерб" перспективам нормализации отношений РФ
и США.
Некоторые эксперты при этом также убеждены, что поставки ракет приведут к эскалации конфликта, но не изменят динамику военных действий. Так, газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security (CNAS) Стейси Петтиджон писала, что США смогут поставить Киеву
только от 20 до 50 ракет Tomahawk, и это не сможет значительно изменить динамику военных действий в конфликте на Украине.
Подполковник сухопутных сил США в отставке Эрл Расмуссен
в комментарии РИА Новости отмечал, что возможное решение США предоставить Украине ракеты Tomahawk будет способствовать эскалации конфликта, но не даст Киеву преимуществ.