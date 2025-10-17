Тобольск признан лучшим в повышении узнаваемости города

https://ria.ru/20251017/tobolsk-2048942079.html
ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Город Тобольск Тюменской области признан победителем всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика – 2025" в номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования", сообщил губернатор Александр Моор.
"Тобольск победил во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика – 2025" в номинации "Повышение узнаваемости муниципального образования" с брендом "Тобольск – ключ к Сибири". Он объединяет культурные, туристические и деловые инициативы, отражает характер города, его историю и современную энергию. Победа подчёркивает, что Тобольск уверенно укрепляет позиции туристического центра Сибири", - отметил Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что за последние несколько лет в Тобольске качественно изменилась городская среда. Благодаря сотрудничеству властей региона и города со стратегическим партнёром – компанией СИБУР – муниципалитет по праву считается одним из самых благоустроенных в России. Растет туристический поток. В 2024 году город посетили почти 400 тысяч человек — вдвое больше, чем в 2021. К 2030 году ожидается увеличение числа туристов до 850 тысяч в год.