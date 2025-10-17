Рейтинг@Mail.ru
В Москве телефон задымился у школьника во время урока - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/telefon-2048911854.html
В Москве телефон задымился у школьника во время урока
В Москве телефон задымился у школьника во время урока - РИА Новости, 17.10.2025
В Москве телефон задымился у школьника во время урока
Телефон задымился у подростка в московской школе №1576 во время урока утром в пятницу, никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:13:00+03:00
2025-10-17T16:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
https://ria.ru/20251017/sportkompleks--2048858630.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве телефон задымился у школьника во время урока

В Москве телефон задымился у школьника на уроке музыки

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телефон задымился у подростка в московской школе №1576 во время урока утром в пятницу, никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Александр Сурков.
"Сегодня утром на уроке музыки у одного из учеников упал на пол мобильный телефон и задымился. Сработала система пожарного реагирования, на место оперативно прибыли пожарные. Необходимости в тушении и эвакуации не возникло, с детьми и педагогами все в порядке", - рассказал Сурков.
Он добавил, что занятия продолжаются в обычном режиме.
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле. 17 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Барнауле загорелся школьный спорткомплекс
Вчера, 13:36
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала