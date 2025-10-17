В Москве телефон задымился у школьника во время урока

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Телефон задымился у подростка в московской школе №1576 во время урока утром в пятницу, никто не пострадал, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Александр Сурков.

"Сегодня утром на уроке музыки у одного из учеников упал на пол мобильный телефон и задымился. Сработала система пожарного реагирования, на место оперативно прибыли пожарные. Необходимости в тушении и эвакуации не возникло, с детьми и педагогами все в порядке", - рассказал Сурков.