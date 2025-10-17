Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом
20:16 17.10.2025 (обновлено: 21:51 17.10.2025)
В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом
В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом - РИА Новости, 17.10.2025
В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом
Участники антиправительственной акции протеста вновь перекрыли часть проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси, несмотря на вступление в силу нового... РИА Новости, 17.10.2025
В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект перед парламентом

В Тбилиси демонстранты перекрыли проспект, несмотря на запрет перекрывать дороги

ТБИЛИСИ, 17 окт — РИА Новости. Участники антиправительственной акции протеста вновь перекрыли часть проспекта Руставели перед парламентом в Тбилиси, несмотря на вступление в силу нового закона, ужесточающего условия проведения митингов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Число митингующих не достигает такого количества, чтобы возникла необходимость перекрытия проезжей части у парламента. Многие демонстранты прикрывают лица масками, что тоже нарушает закон.
В Грузии задержали еще 16 человек по делу о штурме дворца президента
Вчера, 16:40
Парламент Грузии в четверг в третьем и окончательном чтении принял поправки в административный и уголовный кодекс, согласно которым ужесточаются правила проведения митингов.
Участникам акций протеста, которые будут закрывать лицо маской, иметь при себе слезоточивый газ или другие ядовитые вещества, перекрывать дорогу (в случае небольшого числа митингующих) или возводить временные сооружения, теперь будет грозить административный арест на 15 суток. Организаторов арестуют на 20 суток.
Арест на 60 суток будет применяться к манифестантам, которые не повинуются требованиям полиции о прекращении митинга, а также в случае, если участник собрания будет иметь при себе оружие, пиротехнику или предметы, которые могут причинить вред жизни и здоровью других лиц.
Акции протеста начались в Тбилиси после того, как премьер Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор демонстранты собираются перед зданием парламента в Тбилиси и блокируют небольшую часть проспекта на пару часов. Проспект часто перекрывается и при малочисленных митингах.
Дочь грузинского наемника ВСУ участвует в протестах в Тбилиси
Вчера, 03:17
 
