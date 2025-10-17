https://ria.ru/20251017/tavriya-2048882056.html
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 17.10.2025
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, заявил железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:55:00+03:00
2025-10-17T14:55:00+03:00
2025-10-17T17:44:00+03:00
республика крым
симферополь
гранд сервис экспресс
происшествия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e96ccf85fcf756b5db7f71a7afcfcaa8.jpg
https://ria.ru/20251013/poezda-2047965188.html
республика крым
симферополь
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_203b51920239111fc33e0f952f90a68f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, симферополь, гранд сервис экспресс , происшествия, севастополь
Республика Крым, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия, Севастополь
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, заявил железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс".
По данным перевозчика, время опоздания на 12:00 мск:
- №007 Петербург — Севастополь (отправился в 15:10) — 4,5 часа;
- №092 Москва — Севастополь (отправился в 15:10) — 2,5;
- №316 Адлер — Симферополь (отправился в 16:10) — два;
- №195 Москва — Симферополь (отправился в 15:10) — час;
- №162 Пермь — Симферополь (отправился в 14:10), — полтора.
В компании уточнили, что время задержки может измениться, об этом проинформируют начальники поездов, оператор делает все возможное, чтобы решить ситуацию.