Рейтинг@Mail.ru
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 17.10.2025 (обновлено: 17:44 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/tavriya-2048882056.html
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути - РИА Новости, 17.10.2025
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, заявил железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:55:00+03:00
2025-10-17T17:44:00+03:00
республика крым
симферополь
гранд сервис экспресс
происшествия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e96ccf85fcf756b5db7f71a7afcfcaa8.jpg
https://ria.ru/20251013/poezda-2047965188.html
республика крым
симферополь
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048945030_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_203b51920239111fc33e0f952f90a68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, симферополь, гранд сервис экспресс , происшествия, севастополь
Республика Крым, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия, Севастополь
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути следования

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПоезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым
Поезд Таврия из Санкт-Петербурга в Крым - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути, заявил железнодорожный оператор "Гранд Сервис Экспресс".
По данным перевозчика, время опоздания на 12:00 мск:
  • №007 Петербург — Севастополь (отправился в 15:10) — 4,5 часа;
  • №092 Москва — Севастополь (отправился в 15:10) — 2,5;
  • №316 Адлер — Симферополь (отправился в 16:10) — два;
  • №195 Москва — Симферополь (отправился в 15:10) — час;
  • №162 Пермь — Симферополь (отправился в 14:10), — полтора.
В компании уточнили, что время задержки может измениться, об этом проинформируют начальники поездов, оператор делает все возможное, чтобы решить ситуацию.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
13 октября, 14:44
 
Республика КрымСимферопольГранд Сервис ЭкспрессПроисшествияСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала