Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 17.10.2025 (обновлено: 12:22 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/svo-2048832891.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:19:00+03:00
2025-10-17T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
https://ria.ru/20251017/operator-2048807069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3705 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили населенные пункты Московское, Балаган и Новопавловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Противник потерял более 3705 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 35 автомобилей и 12 артиллерийских орудий", - говорится в сводке министерства.
Российский оператор дронов КВН за год уничтожил 50 единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Оператор дронов рассказал, сколько за год уничтожил бронетехники ВСУ
10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала