Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 17.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль три населенных пункта, ВСУ потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих, сообщили в Минобороны
2025-10-17T12:19:00+03:00
2025-10-17T12:19:00+03:00
2025-10-17T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://ria.ru/20251017/operator-2048807069.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 3705 военных в зоне действий "Центра"