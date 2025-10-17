Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1315 боевиков в зоне действий "Севера"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 17.10.2025 (обновлено: 12:31 17.10.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 1315 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1315 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1315 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1315 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1315 боевиков в зоне действий "Севера"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1315 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, отметили в Минобороны.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области
