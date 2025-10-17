Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:47 17.10.2025 (обновлено: 05:01 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/sukhpayki-2048760837.html
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете - РИА Новости, 17.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете
Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Польши, в состав таких боевых рационов питания входит паэлья с курицей, выяснило РИА... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T04:47:00+03:00
2025-10-17T05:01:00+03:00
польша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048761442_0:18:1170:676_1920x0_80_0_0_2d3e0be7104b2a46943d6524cfe5ac98.jpg
https://ria.ru/20251007/ukraina-2046744266.html
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043652851.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048761442_0:0:1170:879_1920x0_80_0_0_e45cf28789de76bbf4b9b967a9d8b76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина
Польша, Украина
Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете

Украинцы распродают сухпайки из военной помощи от Польши в интернете

© РИА НовостиСухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений
Сухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Сухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Польши, в состав таких боевых рационов питания входит паэлья с курицей, выяснило РИА Новости, проанализировав данных социальных сетей.
На украинском сайте объявлений предлагают купить польские военные сухпайки. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания рассчитан на три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Энергетическая ценность сухпайка составляет более 3,9 тысячи килокалорий.
Выставленный на продажу на украинском сайте объявлений латвийский сухпаек - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Украинцы распродают сухпайки из Латвии на сайтах объявлений
7 октября, 02:38
На упаковке присутствует аббревиатура KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (канцелярия председателя совета министров), что указывает на принадлежность к государственным стратегическим резервам.
Согласно информации на упаковке, меню №1 предлагает на завтрак какао-порошок, фруктовый джем, сладкое печенье и кофе. Обед включает фруктовую пасту, соленые крекеры и фрикадельки со спагетти в томатном соусе. На ужин предусмотрены шоколадный батончик, соленые крекеры и паэлья с курицей.
В других вариантах меню также предлагаются: фасоль по-бретонски, гуляш из курицы с овощами, паста болоньезе, чили с мясом.
Стоимость такого рациона варьируется от 299 до 520 гривен (7-12 долларов).
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Украинцы распродают зимнюю экипировку НАТО
23 сентября, 05:33
 
ПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала