Сухпаек военной помощи из Польши на украинском сайте объявлений. Архивное фото

Украинцы распродают сухпайки из Польши в интернете

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений сухпайки из военной помощи от Польши, в состав таких боевых рационов питания входит паэлья с курицей, выяснило РИА Новости, проанализировав данных социальных сетей.

На украинском сайте объявлений предлагают купить польские военные сухпайки. Один из продавцов отмечает, что данный боевой рацион питания рассчитан на три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Энергетическая ценность сухпайка составляет более 3,9 тысячи килокалорий.

На упаковке присутствует аббревиатура KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (канцелярия председателя совета министров), что указывает на принадлежность к государственным стратегическим резервам.

Согласно информации на упаковке, меню №1 предлагает на завтрак какао-порошок, фруктовый джем, сладкое печенье и кофе. Обед включает фруктовую пасту, соленые крекеры и фрикадельки со спагетти в томатном соусе. На ужин предусмотрены шоколадный батончик, соленые крекеры и паэлья с курицей.

В других вариантах меню также предлагаются: фасоль по-бретонски, гуляш из курицы с овощами, паста болоньезе, чили с мясом.