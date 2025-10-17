Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину

ЛОНДОН, 17 окт - РИА Новости. Двое из трёх украинцев, обвиняемых в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера . В связи с инцидентами были задержаны четверо, среди них: 21-летний гражданин Украины Роман Лавринович, 26-летний гражданин Румынии украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Им были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера. Также в июне по делу о поджогах был задержан неназванный 48-летний мужчина, которого впоследствии отпустили под залог.

В ходе заседания по делу, которое состоялось утром в пятницу в центральном уголовном суде Лондона Олд-бейли, двое из обвиняемых - Лавринович и Починок - не признали вину. Карпюк пока не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката. Заседание проходило с участием двух переводчиков - как с русского, так и с украинского.

Судья потребовала от Карпюка заявить позицию до конца ноября и продлила арест всех троих до 14 февраля 2026 года. Начало судебного процесса ожидается в апреле 2026 года.

Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.