https://ria.ru/20251017/sud-2048915519.html
Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину
Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину - РИА Новости, 17.10.2025
Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину
Двое из трёх украинцев, обвиняемых в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:25:00+03:00
2025-10-17T16:25:00+03:00
2025-10-17T16:25:00+03:00
в мире
украина
лондон
румыния
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251017/zhuravlev-2048872746.html
https://ria.ru/20251017/sud-2048893177.html
украина
лондон
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, лондон, румыния, кир стармер
В мире, Украина, Лондон, Румыния, Кир Стармер
Двое украинцев, обвиняемых в поджоге дома Стармера, не признали вину
Обвиняемые в поджоге дома премьера Британии украинцы не признали вину
ЛОНДОН, 17 окт - РИА Новости. Двое из трёх украинцев, обвиняемых в поджоге дома британского премьера Кира Стармера, не признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. До этого произошло ещё несколько инцидентов с поджогами имущества Стармера
. В связи с инцидентами были задержаны четверо, среди них: 21-летний гражданин Украины
Роман Лавринович, 26-летний гражданин Румынии
украинского происхождения Станислав Карпюк и 34-летний гражданин Украины Петр Починок. Им были предъявлены обвинения в поджоге дома британского премьера. Также в июне по делу о поджогах был задержан неназванный 48-летний мужчина, которого впоследствии отпустили под залог.
В ходе заседания по делу, которое состоялось утром в пятницу в центральном уголовном суде Лондона
Олд-бейли, двое из обвиняемых - Лавринович и Починок - не признали вину. Карпюк пока не заявил свою позицию и потребовал нового адвоката. Заседание проходило с участием двух переводчиков - как с русского, так и с украинского.
Судья потребовала от Карпюка заявить позицию до конца ноября и продлила арест всех троих до 14 февраля 2026 года. Начало судебного процесса ожидается в апреле 2026 года.
Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что Стармер сдает свой дом в аренду.
Британские СМИ сообщали, что все трое обвиняемых в поджоге дома связаны с модельным бизнесом. Починок занимался торговлей модной одеждой, Лавринович подписал контракт с модельным агентством, а Карпюк был начинающим актером, выкладывал фотографии на модельном сайте и писал в соцсетях, что хочет стать "лучшей мужской моделью в мире". Лавринович и Карпюк также подрабатывали на стройке. Все трое жили вместе.