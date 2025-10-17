https://ria.ru/20251017/sud-2048893177.html
В ДНР будут судить двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ
В ДНР будут судить двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
В ДНР будут судить двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ
Двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ и задержанных российскими военными, будут судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:29:00+03:00
2025-10-17T15:29:00+03:00
2025-10-17T15:29:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
колумбия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
колумбия
