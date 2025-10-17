Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут судить двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
15:29 17.10.2025
В ДНР будут судить двух колумбийских наемников, воевавших за ВСУ
Двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ и задержанных российскими военными, будут судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
в мире
донецкая народная республика
россия
колумбия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
колумбия
в мире, донецкая народная республика, россия, колумбия, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Колумбия, Вооруженные силы Украины
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Двух наемников из Колумбии, воевавших за ВСУ и задержанных российскими военными, будут судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Республики Колумбия Александера Анте и Хосе Арона Медины Аранды. Они обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)… Уголовные дела направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, имеющие военный опыт Анте и Аранда через Польшу прибыли на Украину. С ноября 2023 по июль 2024 года они принимали участие в боевых действиях в ДНР на стороне ВСУ против российской армии.
За это они ежемесячно получали около 2,8 тысячи долларов США.
Оба иностранца были задержаны и арестованы в августе 2024 года, приговор они ожидают под стражей.
