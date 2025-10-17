Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии

"На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.

Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода " Северный поток " произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах.

В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует.

"Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе.

Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России , то есть страны – врага Украины".

"Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль.