https://ria.ru/20251017/sud-2048880972.html
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 17.10.2025
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:51:00+03:00
2025-10-17T14:51:00+03:00
2025-10-17T16:29:00+03:00
в мире
германия
варшава
северный поток
польша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048915729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_376a9d5077576967341974414fe483bb.jpg
https://ria.ru/20251017/shreder-2048885898.html
https://ria.ru/20251016/polsha-2048510300.html
германия
варшава
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048915729_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e1cb2fd6c9b3e603c8c763b6857f0605.jpg
Польский суд освободил украинца Журавлева. Кадры из зала
Польский суд освободил украинца Журавлева, подозреваемого в теракте на "Северном потоке", передает корреспондент РИА Новости.
Сегодня этот же суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии. В инстанции заявили, что взрыв газопровода произошел не на территории ФРГ, не в территориальных водах Германии, а в международных водах.
В связи с этим, отметил судья, в данном случае немецкое право не действует.
2025-10-17T14:51
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, варшава, северный поток, польша, россия
В мире, Германия, Варшава, Северный поток, Польша, Россия
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Журавлева
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии
.
"На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.
Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода "Северный поток
" произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах.
В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует.
"Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе.
Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России
, то есть страны – врага Украины".
"Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше
. Окружной суд Варшавы
1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.