Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
14:51 17.10.2025 (обновлено: 16:29 17.10.2025)
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 17.10.2025
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.10.2025
Польский суд освободил украинца Журавлева. Кадры из зала
Польский суд освободил украинца Журавлева, подозреваемого в теракте на "Северном потоке", передает корреспондент РИА Новости. Сегодня этот же суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии. В инстанции заявили, что взрыв газопровода произошел не на территории ФРГ, не в территориальных водах Германии, а в международных водах. В связи с этим, отметил судья, в данном случае немецкое право не действует.
Польский суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд освободил подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Журавлева

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польский суд постановил немедленно освободить украинца Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу суд постановил отказать в выдаче Журавлева Германии.
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
"На основании 253 УПК отменить меру пресечения в виде ареста и немедленно его освободить", - говорится в постановлении суда, которое огласил судья Дариуш Лубовский.
Судья также обратил внимание на то, что взрыв газопровода "Северный поток" произошел не на территории Германии, не в территориальных водах Германии, а в международных водах.
В связи с этим он заявил что в данном случае немецкое право не действует.
"Таким образом данное событие следует рассматривать не через призму немецкого права, а через призму международного права", - сказал председательствующий на процессе.
Далее судья заявил, что "оба газопровода являются собственностью России, то есть страны – врага Украины".
"Поэтому с юридической точки зрения они не являются собственностью Германии", - закончил он свою мысль.
Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней.
В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о "Северных потоках"
Заголовок открываемого материала