https://ria.ru/20251017/sud-2048879953.html
Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 17.10.2025
Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток",... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:48:00+03:00
2025-10-17T14:48:00+03:00
2025-10-17T15:35:00+03:00
в мире
германия
украина
польша
северный поток
сеймур херш
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
https://ria.ru/20251009/vengrija-2047279496.html
https://ria.ru/20251016/polsha-2048510300.html
https://ria.ru/20251003/potoki-2046212848.html
германия
украина
польша
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, польша, северный поток, сеймур херш, россия, дмитрий песков, сша, джо байден, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Украина, Польша, Северный поток, Сеймур Херш, Россия, Дмитрий Песков, США, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии
в Польше
.
Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.
"Отказать немецким властям в выдаче Владимира Журавлева", - говорится в постановлении, которое огласил судья.
При этом он считает, что из Германии в поддержку ордера на арест "прислали очень общие материалы".
"Немецкий ордер формально оформлен нормально, но эти документы и информация, присланные немецкой стороной, можно разместить на одной странице А4", - сказал судья.
По его оценке, в материалах немецкой стороны "нет ни доказательств того, что он (Журавлев – ред.) был исполнителем (теракта – ред.), ни оценки его вины.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке
1" и "Северном потоке 2
" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш
в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден
. Позже в Пентагоне
заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя
заявлял, что именно США и Великобритания
препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".