Суд отказался выдать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Польский суд постановил отказать в выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Польше. Ранее Журавлев был задержан по просьбе властей Германии

Решение огласил судья Дариуш Лубовский. На оглашение были допущены журналисты, хотя само заседание проходило в закрытом режиме.

"Отказать немецким властям в выдаче Владимира Журавлева", - говорится в постановлении, которое огласил судья.

При этом он считает, что из Германии в поддержку ордера на арест "прислали очень общие материалы".

"Немецкий ордер формально оформлен нормально, но эти документы и информация, присланные немецкой стороной, можно разместить на одной странице А4", - сказал судья.

По его оценке, в материалах немецкой стороны "нет ни доказательств того, что он (Журавлев – ред.) был исполнителем (теракта – ред.), ни оценки его вины.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.