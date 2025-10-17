Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/sud-2048851185.html
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа - РИА Новости, 17.10.2025
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:15:00+03:00
2025-10-17T13:15:00+03:00
россия
нидерланды
амстердам
юкос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757811604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e512b916afba26b0b988caa13b21cec.jpg
https://ria.ru/20241020/soobschenie-1978933548.html
https://ria.ru/20240125/doma-1923333023.html
россия
нидерланды
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757811604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a46936b551d8d0617d3ddd20b00fc4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нидерланды, амстердам, юкос, в мире
Россия, Нидерланды, Амстердам, ЮКОС, В мире
Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ по делу экс-акционеров ЮКОСа

© AP Photo / Mike CorderВерховный суд Нидерландов в Гааге
Верховный суд Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Mike Corder
Верховный суд Нидерландов в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 17 окт - РИА Новости. Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию РФ, оставив в силе решение о выплате экс-акционерам ЮКОСА более 50 миллиардов долларов, говорится в постановлении инстанции.
"Верховный суд отклоняет кассационную жалобу и обязывает РФ оплатить расходы на кассационное разбирательство, которые оцениваются в 16 410 евро", - говорится в постановлении, опубликованном в пятницу.
Михаил Рогачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
СМИ раскрыли текст последнего сообщения бывшего топ-менеджера "ЮКОСа"
20 октября 2024, 00:40
Верховный суд Нидерландов в мае 2024 года получил кассационную жалобу от России на решение Апелляционного суда Амстердама по делу бывших акционеров ЮКОСа. После этого началась административная стадия рассмотрения жалобы.
В апреле 2025 года генпрокурор в своем консультативном заключении рекомендовал Верховному суду отклонить кассацию России и оставить в силе решение о выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.
Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
Бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Дома создателей ЮКОСа в Одинцово обратили в доход государства, пишут СМИ
25 января 2024, 05:34
 
РоссияНидерландыАмстердамЮКОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала