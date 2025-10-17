Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 23 октября приступит к рассмотрению дела редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Первое судебное заседание состоится 23 октября в 14.00", - говорится в сообщении.

По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок У МВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.

Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки, отправили под домашний арест.

Оба дела направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.