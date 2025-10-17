Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова - РИА Новости, 17.10.2025
11:54 17.10.2025
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова
Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова

Суд рассмотрит дело редактора URA.RU Аллаярова 23 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 23 октября приступит к рассмотрению дела редактора URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки своему дяде-полицейскому, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Первое судебное заседание состоится 23 октября в 14.00", - говорится в сообщении.
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу для последующих публикаций на сайте информагентства, тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок МВД Аллаяров передал Карпову взятку на общую сумму 120 тысяч рублей - как лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки, отправили под домашний арест.
Оба дела направлены в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Своей вины Аллаяров не признает. В издании URA.RU отмечали, что взятками следствие называет переводы редактора своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, Карпов получал деньги, но "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ruМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
