Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова - РИА Новости, 17.10.2025
11:11 17.10.2025
Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова
Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве, останется по стражей до 15 ноября, сообщает пресс-служба областного суда. РИА Новости, 17.10.2025
происшествия, свердловская область, алексей бобров, свердловский областной суд
Происшествия, Свердловская область, Алексей Бобров, Свердловский областной суд
Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова

Экс-губернатора Свердловской области Чемезов оставили под стражей до 15 ноября

Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 - окт РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве, останется по стражей до 15 ноября, сообщает пресс-служба областного суда.
"Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменения", - говорится в сообщении.
Олег Чемезов был арестован 30 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. Позднее стало известно, что он проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных, и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания", дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. Также стало известно, что обвинение основывается на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Происшествия
 
 
