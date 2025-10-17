Суд оставил под стражей экс-вице-губернатора Свердловской области Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 - окт РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, обвиняемый в мошенничестве, останется по стражей до 15 ноября, сообщает пресс-служба областного суда.
"Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменения", - говорится в сообщении.
Олег Чемезов был арестован 30 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой. Позднее стало известно, что он проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных, и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания", дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. Также стало известно, что обвинение основывается на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.