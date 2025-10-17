Рейтинг@Mail.ru
Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 17.10.2025
09:41 17.10.2025
Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока
Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока - РИА Новости, 17.10.2025
Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока
Ленинский районный суд по заявлению Генпрокуратуры частично снял обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра... РИА Новости, 17.10.2025
Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока

Обеспечительные меры по иску ГП к экс-мэру Владивостока Николаеву частично сняли

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд по заявлению Генпрокуратуры частично снял обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко.
В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.
"Прокуратура ходатайствовала о снятии ранее наложенных обеспечительных мер на объекты добросовестных приобретателей (объектов, принадлежащих Николаеву – ред.). Сегодня многие нынешние собственники объектов недвижимости пришли. Соответственно, им всем отказали в привлечении третьими лицами, потому что ходатайство прокуратуры судья удовлетворила и обеспечительные меры в отношении добросовестных отменила", - сказал собеседник.
По его словам, при этом судья отказала в отмене обеспечительных мер, принятых в отношении имущества ответчиков.
дополняется ...
 
