Суд частично снял обеспечительные меры по иску к экс-мэру Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд по заявлению Генпрокуратуры частично снял обеспечительные меры в рамках нового иска об обращении в доход государства имущества экс-мэра города Владимира Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства, сообщил РИА Новости адвокат Николаева Александр Бондаренко.

В сентябре Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока новый иск об обращении в доход государства имущества Николаева, его матери Раисы Николаевой и других лиц, полученного в нарушение антикоррупционного законодательства. В конце сентября в суде состоялась подготовка дела к судебному разбирательству, заседание отложили на 17 октября для разрешения ходатайств и ознакомления с доказательствами.

"Прокуратура ходатайствовала о снятии ранее наложенных обеспечительных мер на объекты добросовестных приобретателей (объектов, принадлежащих Николаеву – ред.). Сегодня многие нынешние собственники объектов недвижимости пришли. Соответственно, им всем отказали в привлечении третьими лицами, потому что ходатайство прокуратуры судья удовлетворила и обеспечительные меры в отношении добросовестных отменила", - сказал собеседник.