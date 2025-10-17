Рейтинг@Mail.ru
08:23 17.10.2025 (обновлено: 08:24 17.10.2025)
республика хакасия, россия, красноярский край, общество
Республика Хакасия, Россия, Красноярский край, Общество
В Хакасии главу завода осудили на 3,5 года за неуплату налогов

Главу завода в Хакасии осудили на 3,5 года за неуплату налогов на 3,4 млрд руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 окт – РИА Новости. Суд признал виновным в неуплате налогов и легализации денежных средств более чем на 3,4 миллиарда рублей директора ООО "Альпина" в Хакасии и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и республики Хакасия.
По его данным, уголовное дело расследовано на основании материалов, поступивших из УФСБ России республики, УЭБиПК республиканского главка МВД и УФНС России по республике Хакасия.
По версии следствия, в период с января 2017 по март 2020 года фигурант уклонился от уплаты налогов в бюджетную систему российской Федерации на общую сумму более 3,4 миллиарда рублей, включив в налоговые декларации и расчеты заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, страховых взносов, подлежащих уплате за период с января 2017 по декабрь 2019 года.
Отмечается, что для уклонения от уплаты налогов осужденный создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков. Кроме того, чтобы придать правомерный вид владения, и распоряжения деньгами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, осужденный в период с февраля 2017 по декабрь 2019 года организовал систематическое зачисление денежных средств в общей сумме более 650 миллионов рублей на расчетные счета завода. В дальнейшем они расходовались на его финансово-хозяйственную деятельность.
"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в особо крупном размере)... Судом директору завода назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Республика ХакасияРоссияКрасноярский крайОбщество
 
 
