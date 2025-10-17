С имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" сняли арест

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.