С имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" сняли арест
05:33 17.10.2025
С имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" сняли арест
происшествия
кемерово
россия
кемеровская область
михаил федяев
сдс-уголь
кемерово
россия
кемеровская область
происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, михаил федяев, сдс-уголь
Происшествия, Кемерово, Россия, Кемеровская область, Михаил Федяев, СДС-Уголь
С имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" сняли арест

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерове
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерове. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Суд снял арест с имущества основного владельца кузбасской шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, осужденного по делу о гибели 51 человека в 2021 году, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Центральный районный суд Кемерово в марте 2025 года приговорил Федяева к 3,5 годам условно, бывшего гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима, экс-техдиректора "СДС-Угля" Антона Якутова – к 5 годам общего режима. Все трое обвинялись по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия). Ни один из них своей вины не признал.
Памятник Покорителям земных недр и спасателям погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Шахта "Листвяжная" заявила о возмещении ей ущерба от ЧП в 2021 году
03:24
"Отменить арест, наложенный на имущество Федяева Михаила Юрьевича", - говорится в документе.
В нем уточняется, что по делу нет сведений о заявлении или намерении предъявить гражданские иски к фигурантам.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Кирилл Якубовский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
С делом экс-совладельца "Азбуки вкуса" объединили более 100 уголовных дел
05:16
 
ПроисшествияКемеровоРоссияКемеровская областьМихаил ФедяевСДС-Уголь
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
