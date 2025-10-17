Рейтинг@Mail.ru
Угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на заводе нет, заявил мэр - РИА Новости, 17.10.2025
20:19 17.10.2025
Угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на заводе нет, заявил мэр
Угрозы жителям башкирского Стерлитамака после взрыва на заводе нет, сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2025
происшествия, стерлитамак, россия, радий хабиров
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Радий Хабиров
Угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на заводе нет, заявил мэр

Шаймарданов: жителям Стерлитамака ничего не угрожает после взрыва на заводе

УФА, 17 окт - РИА Новости. Угрозы жителям башкирского Стерлитамака после взрыва на заводе нет, сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём Telegram-канале.
"В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ! Еще раз прошу - доверяйте официальным источникам", - написал Шаймарданов.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Федеральное казённое предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.
дополняется ...
 
