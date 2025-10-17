Угрозы жителям Стерлитамака после взрыва на заводе нет, заявил мэр

УФА, 17 окт - РИА Новости. Угрозы жителям башкирского Стерлитамака после взрыва на заводе нет, сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов в своём Telegram-канале.
"В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ! Еще раз прошу - доверяйте официальным источникам", - написал Шаймарданов.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
Федеральное казённое предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.