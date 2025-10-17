СМИ: украинская делегация прибыла в Белый дом с картами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская делегация прибыла на переговоры в Белый дом с несколькими картами, предположительно, с объектами, важными для военной силы и экономики России, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник.
Собеседник агентства в украинской делегации рассказал, что Владимир Зеленский и команда в этот раз также привезли на встречу с президентом США Дональдом Трампом несколько карт, имеющих большое значение для разговора с американским президентом.
"На картах – болевые точки российской оборонки и военной экономики, на которые можно надавить, чтобы заставить Путина прекратить войну", – приводит его слова агентство в Telegram-канале.
Украинское издание "Страна.ua" 18 августа передавало, что делегация с Украины во главе с ключевыми представителями прибыла в Белый дом на переговоры, предположительно, с картой страны.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.