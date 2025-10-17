СМИ: украинская делегация прибыла в Белый дом с картами

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская делегация прибыла на переговоры в Белый дом с несколькими картами, предположительно, с объектами, важными для военной силы и экономики России, передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются несмотря на то, что располагают большим количеством.