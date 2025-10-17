"Тем более, что на этой теме тоже удалось хорошо отпиариться – не только для внутрироссийской аудитории, но и, что куда важнее, для мировой политической элиты: Москва не испугалась угроз Вашингтона, а "популярно" объяснив ему, что она применит в ответ и чем это грозит, вынудила отказаться от столь опасных планов, способных по цепочке событий привести к глобальной катастрофе. Так что обе стороны, как говорится, в шоколаде. К слову, как ранее сообщало РИА Новости, Россия значительно увеличила экспорт уже настоящего (а не политического) шоколада в США, нарастив объемы поставок в минувшем году в три раза. Основную часть поставок составили шоколадные конфеты знаменитых с советских времен марок. И это возвращает нас к началу разговора – о взаимной заинтересованности в восстановлении в том числе экономических проектов", - подытожил Арьков.