01:54 17.10.2025 (обновлено: 01:55 17.10.2025)
Журналист высмеял конфуз делегации Зеленского в США
в мире, сша, владимир зеленский, андрей ермак, дональд трамп, f-16
В мире, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дональд Трамп, F-16
© AP Photo / Ludovic MarinАндрей Ермак
Андрей Ермак
© AP Photo / Ludovic Marin
Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с делегацией сторонников Владимира Зеленского в Вашингтоне, состоящей всего из двух человек, на это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — написал он.
© Чей Боуз, социальная сеть XПост Чея Боуза в социальной сети X о встрече Ермака с группой поддержки Украины
Пост Чея Боуза в социальной сети X о встрече Ермака с группой поддержки Украины
© Чей Боуз, социальная сеть X
Пост Чея Боуза в социальной сети X о встрече Ермака с группой поддержки Украины
На прикрепленном видео видно, как Ермак и его помощник подходят к паре человек с проукранскими плакатами и флагом страны.
В среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США сами в нуждаются в этих ракетах. Хозяин Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным и тому, по его словам, эта идея не понравилась.
В США проигнорировали прилет Зеленского в Вашингтон, пишет RT
01:37
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДональд ТрампF-16
 
 
