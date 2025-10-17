Журналист высмеял конфуз делегации Зеленского в США

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с делегацией сторонников Владимира Зеленского в Вашингтоне, состоящей всего из двух человек, на это обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Вашингтон встречает делегацию Зеленского огромной толпой. Два человека", — написал он.
© Чей Боуз, социальная сеть XПост Чея Боуза в социальной сети X о встрече Ермака с группой поддержки Украины
© Чей Боуз, социальная сеть X
Пост Чея Боуза в социальной сети X о встрече Ермака с группой поддержки Украины
На прикрепленном видео видно, как Ермак и его помощник подходят к паре человек с проукранскими плакатами и флагом страны.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие, в том числе ракеты Tomahawk. Однако вчера Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США сами в нуждаются в этих ракетах. Хозяин Белого дома добавил, что обсудил этот вопрос с Путиным и тому, по его словам, эта идея не понравилась.