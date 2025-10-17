СМИ: глава Южного командования США ушел в отставку

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Элвин Холси уходит в отставку менее чем через год после назначения на этот пост, сообщает газета New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Южное командования США курирует все операции в Центральной и Южной Америке. В последние месяцы Пентагон наращивает численность сил в регионе в рамках масштабной операции по борьбе с наркотиками и терроризмом.
"Неясно, почему адмирал Холси уходит сейчас, менее чем через год после вступления в должность и в разгар крупнейшей операции за его 37-летнюю карьеру", - пишет газета.
Издание отмечает, что афроамериканец Холси стал последним в ряду более чем десяти уволенных военачальников – женщин или представителей расовых меньшинств. Большинство из них были уволены министром обороны Питом Хегсетом.
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
