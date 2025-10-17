Рейтинг@Mail.ru
Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных - РИА Новости, 17.10.2025
00:02 17.10.2025
Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных
Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных - РИА Новости, 17.10.2025
Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных
Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
сша
мэриленд
иран
джон болтон
дональд трамп
фбр
сша
мэриленд
иран
Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных

CNN: Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретных данных

Джон Болтон . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинения по делу о незаконной передаче секретной информации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные источники.
Ранее в сентябре, согласно судебным документам, опубликованным минюстом США, ФБР изъяло у Болтона документы и девайсы из-за подозрений в несанкционированном хранении секретных данных, а также неправомерной передаче информации о национальной обороне.
По словам источников, обвинения Болтону предъявило большое жюри в штате Мэриленд.
Источники сообщили CNN, что Болтон предположительно делился строго секретной информацией со своей женой и дочерью по электронной почте.
Содержащие засекреченную информацию электронные письма Джона Болтона в его бытность советником Трампа могли быть перехвачены разведывательными службами "страны-противника", ранее сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. Пока неизвестно, какая именно страна могла перехватывать электронные письма Болтона. При этом издание отмечает, что интерес к его переписке якобы могли проявлять Иран, Китай и Россия.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
NYT: письма Болтона могли быть перехвачены разведкой "страны-противника"
28 августа, 10:40
