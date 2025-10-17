"Пустил под нож". Трамп решил начать с американцев

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Временное закрытие правительственных и других госучреждений может полностью перекроить политический ландшафт США. Пока демократы принципиально не уступают республиканцам в вопросе бюджета, Дональд Трамп оборачивает кризис в свою пользу. О том, что происходит за океаном, — в материале РИА Новости.

Нехватка голосов

Этот шатдаун — первый за семь лет. Финансовый год в США начинается с 1 октября, и если к этой дате конгрессу не удается согласовать бюджет, государство переходит в своеобразный "режим экономии", ограничивая функционирование ряда учреждений и объектов инфраструктуры вроде аэропортов.

Вообще-то, такой риск есть всегда. Конгресс тянет с бюджетом до последнего.

Но сейчас партийное противостояние особенно сильное. У "слонов" (республиканцев) преимущество над "ослами" (демократами) в обеих палатах, но в верхней (сенате) им все равно не хватает пяти голосов для принятия законопроекта о временном финансировании. На уходящей неделе из-за этого провалилось уже восьмое голосование.

Впрочем, Трамп собирается воспользоваться этим в собственных политических интересах.

© Getty Images / Anadolu/Mehmet Eser Здание Капитолия в Вашингтоне © Getty Images / Anadolu/Mehmet Eser Здание Капитолия в Вашингтоне

Кого сократят?

Республиканская администрация готовится уволить тысячи федеральных служащих и ослабить ведомства, поддерживающие демократов.

Речь идет о персонале, участвующем в программах, которые запустили "ослы". По мнению Трампа, большинство этих инициатив никогда "не должны были случиться". И сейчас он, мол, восстанавливает справедливость.

В частности, в Департаменте здравоохранения и социальных служб (HSS) ожидают сокращения 1200 сотрудников. HSS, помимо прочего, отвечает за медстрахование, включая Medicaid и Medicare, существенно расширенные при президенте-демократе Бараке Обаме.

Министерство внутренней безопасности, по данным источников, потеряет почти 180 человек. Трамп недоволен недостаточно жестким курсом ведомства.

Около полутора тысяч специалистов лишатся работы в Минфине, 460 — в Департаменте образования.

Сокращения затронут и Агентство по охране окружающей среды: Трамп известен скептическим отношением к зеленой повестке (в его первый срок США даже вышли из Парижского соглашения по климату).

В Департаменте жилищного строительства и городского развития уволят более 400 человек. Среди программ, реализуемых этим учреждением, — обеспечение жильем маргинализированных слоев общества, включая и нелегальных мигрантов, которые Трампу тоже малосимпатичны.

© AP Photo / Patrick Semansky Здание Министерства финансов США в Вашингтоне © AP Photo / Patrick Semansky Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Демократы теряют симпатии

Разумеется, в ведомствах твердят о политическом давлении. В то же время демократы не спешат заступаться за собственные инициативы, последовательно отклоняя все бюджетные предложения.

И это ухудшает их положение. Дело не только в том, что у Трампа появились время, предлог и возможность для масштабных сокращений. Упрямство "ослов" находит все меньше отклика и в широких слоях населения.

По результатам соцопросов второй недели шатдауна, большинство американцев пока еще считают Республиканскую партию ответственной за "простой" государства и массовые увольнения. Однако если в начале месяца такой точки зрения придерживался 41 процент респондентов, а 30 процентов обвиняли демократов, то сейчас вину на "ослов" возлагают уже 33 процента, на "слонов" — 39. И это несмотря на жесткие высказывания Трампа.

Среди независимых избирателей, то есть не относящих себя ни к одной из двух партий, тенденция та же: 26 процентов винят демократов (против 17 процентов неделю назад), 38 процентов — республиканцев (был 41 процент).

© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна © AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

"Сколько еще людей пострадает?"

Опрошенные РИА Новости американцы разных политических взглядов подтверждают выводы социологов.

"Демократы проиграли президентские выборы, обе палаты конгресса, — напомнил, в частности, пиарщик из Нью-Йорка, сторонник "ослов" Ричард Барр. — Когда то же происходило с республиканцами, постоянно звучали призывы смириться с поражением и идти на сделку с победителями. Сейчас Демпартия этого не делает. Получается, она не следует собственным принципам, мы это видим и понимаем: можно прекратить шатдаун, просто уступив".

© AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи © AP Photo / Peter Morgan Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи

Ему вторит Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда. По ее мнению, упорство демократов только "распаляет" Трампа. "Среди моих знакомых уже есть те, кто ощутили на себе последствия шатдауна: они лишились денег, и не факт, что не потеряют работу вовсе, — отметила она. — Единственный шанс прекратить это — восстановить ситуацию немедленно на любых условиях. Пока этого не произошло, от Демпартии продолжат отворачиваться избиратели".

Росс Ма из Сан-Диего подчеркивает: Трампу выпал козырной туз против оппонентов. "Они теряют электорат — ради чего?" — удивляется калифорниец, голосующий за "слонов".

"Чем бы ни закончился шатдаун, даже если республиканцы пойдут на уступки, это не даст демократам преимущество в конгрессе, а Трамп останется президентом, — указывает социалист Джек Стефенсон из Нью-Йорка. — Вопрос в том, сколько до этого пострадает людей, которым Демпартия не сможет потом вернуть ни деньги, ни рабочие места".

Может получить все

"Ослы" действительно ведут себя странно.

Главный камень преткновения в межпартийном споре — закон о доступном медицинском обслуживании. Срок его действия истекает в конце года, и страховые взносы для миллионов американцев увеличатся. Демократы настаивают на рассмотрении вопроса о расширенных субсидиях прямо сейчас.

Республиканцы, в свою очередь, отказываются это обсуждать в условиях шатдауна. В результате "ослы" точно лишатся части ведомственных программ и, вероятно, тех самых субсидий.

Но самое важное другое. Одной из главных надежд Демпартии во второй трамповский срок были промежуточные выборы в конгресс, которые состоятся осенью следующего года. И теперь все надежды на расширение электората рушатся. А Трамп вновь получит лояльный конгресс.