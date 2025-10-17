ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат".

Кадры операции есть в распоряжении РИА Новости.

"Группа (Разведчиков. — Прим. Ред.) выдвинулась, подошла к противнику. Противник находился в блиндаже, попробовали мирно, передали им радиостанцию, записку, чтобы они спокойно сдавались. Но противник до последнего отстреливался, сдаваться не хотел. Потом уже ТМ-ками (Противотанковая мина. — Прим. Ред.) закидали", — сказал "Фанат".

Он добавил, что российские операторы БПЛА на всех этапах контролировали позицию противника и работу скрытно передвигавшейся в тылу группы разведчиков, поддерживая постоянную связь.

"В данном специальном мероприятии мы убили двух зайцев: уничтожили позицию (Операторов БПЛА. — Прим. Ред.) и также непосредственно уничтожили в этой позиции расчет БПЛА. В данный момент расчет (БПЛА. — Прим. Ред.) имеет наиболее важную силу со стороны противника", — отметил командир.

По словам разведчика, подготовка к данной операции проводилась в течение трех недель, после чего она была успешно выполнена.

"В процессе было уничтожено шесть человек, полный расчет БПЛА в полном составе", — добавил он.