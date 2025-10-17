Рейтинг@Mail.ru
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 17.10.2025 (обновлено: 10:28 17.10.2025)
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
Уничтожение группы украинских операторов БПЛА под Северском
Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат". Кадры операции оказались в распоряжении агентства.
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат".
Кадры операции есть в распоряжении РИА Новости.
"Группа (Разведчиков. — Прим. Ред.) выдвинулась, подошла к противнику. Противник находился в блиндаже, попробовали мирно, передали им радиостанцию, записку, чтобы они спокойно сдавались. Но противник до последнего отстреливался, сдаваться не хотел. Потом уже ТМ-ками (Противотанковая мина. — Прим. Ред.) закидали", — сказал "Фанат".
Он добавил, что российские операторы БПЛА на всех этапах контролировали позицию противника и работу скрытно передвигавшейся в тылу группы разведчиков, поддерживая постоянную связь.
"В данном специальном мероприятии мы убили двух зайцев: уничтожили позицию (Операторов БПЛА. — Прим. Ред.) и также непосредственно уничтожили в этой позиции расчет БПЛА. В данный момент расчет (БПЛА. — Прим. Ред.) имеет наиболее важную силу со стороны противника", — отметил командир.
По словам разведчика, подготовка к данной операции проводилась в течение трех недель, после чего она была успешно выполнена.
"В процессе было уничтожено шесть человек, полный расчет БПЛА в полном составе", — добавил он.
После выполнения задачи группа с разведданными благополучно вернулась на свою территорию.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
