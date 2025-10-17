https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048759567.html
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском - РИА Новости, 17.10.2025
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T04:20:00+03:00
2025-10-17T04:20:00+03:00
2025-10-17T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048799268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_49d7e72575e0671fdf4384b1686f892c.jpg
https://ria.ru/20251017/sobaka-2048755436.html
https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048751105.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048799268_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_64748ece47ab8a2e3eb3957002d530e1.jpg
Уничтожение группы украинских операторов БПЛА под Северском
Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат". Кадры операции оказались в распоряжении агентства.
2025-10-17T04:20
true
PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
Разведчики "Юга" провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Разведчики российской Южной группировки войск провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском, уничтожив группу украинских операторов БПЛА, рассказал РИА Новости командир с позывным "Фанат".
Кадры
операции есть в распоряжении РИА Новости.
"Группа (Разведчиков. — Прим. Ред.) выдвинулась, подошла к противнику. Противник находился в блиндаже, попробовали мирно, передали им радиостанцию, записку, чтобы они спокойно сдавались. Но противник до последнего отстреливался, сдаваться не хотел. Потом уже ТМ-ками (Противотанковая мина. — Прим. Ред.) закидали", — сказал "Фанат".
Он добавил, что российские операторы БПЛА на всех этапах контролировали позицию противника и работу скрытно передвигавшейся в тылу группы разведчиков, поддерживая постоянную связь.
"В данном специальном мероприятии мы убили двух зайцев: уничтожили позицию (Операторов БПЛА. — Прим. Ред.) и также непосредственно уничтожили в этой позиции расчет БПЛА. В данный момент расчет (БПЛА. — Прим. Ред.) имеет наиболее важную силу со стороны противника", — отметил командир.
По словам разведчика, подготовка к данной операции проводилась в течение трех недель, после чего она была успешно выполнена.
"В процессе было уничтожено шесть человек, полный расчет БПЛА в полном составе", — добавил он.
После выполнения задачи группа с разведданными благополучно вернулась на свою территорию.