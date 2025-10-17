https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048751105.html
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа обнаружил и ударом FPV-дрона уничтожил под...
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
Уничтожение наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
Наземный робот ВСУ уничтожен в районе Красноармейска. "Операторы разведывательно-ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа... выявили и уничтожили наземный беспилотный аппарат ВСУ, проводивший разведку и подвоз БК", - сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
Расчет БПЛА ВС России уничтожил наземного робота ВСУ в районе Красноармейска