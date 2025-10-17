Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 17.10.2025 (обновлено: 09:07 17.10.2025)
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска
специальная военная операция на украине
безопасность
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
покровск
донецкая народная республика
красноармейск
безопасность, покровск, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Покровск, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска

ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа обнаружил и ударом FPV-дрона уничтожил под Красноармейском (Покровск) наземный робот ВСУ, осуществлявший разведку и подвоз БК для украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
"Операторы разведывательно-ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска (Покровск), выявили и уничтожили наземный беспилотный аппарат ВСУ, проводивший разведку и подвоз БК в интересах боевиков киевского режима", - сообщил агентству российский боец.
Видео объективного контроля с поражением украинского наземного дрона передано в распоряжение агентства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьПокровскДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
