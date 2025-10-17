ВС России уничтожили наземного робота ВСУ в районе Красноармейска

ДОНЕЦК, 17 окт – РИА Новости. Расчет ударно-разведывательных БПЛА 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й армии Южного военного округа обнаружил и ударом FPV-дрона уничтожил под Красноармейском (Покровск) наземный робот ВСУ, осуществлявший разведку и подвоз БК для украинских боевиков, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".