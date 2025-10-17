https://ria.ru/20251017/sovbez-2048927612.html
Путин обсудил с Совбезом разработку ресурсов на морском дне
Путин обсудил с Совбезом разработку ресурсов на морском дне
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. РИА Новости, 17.10.2025
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. На повестке – вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
Путин предложил обсудить на Совбезе разработку минеральных ресурсов на дне моря