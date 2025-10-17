Путин обсудил с Совбезом разработку ресурсов на морском дне

Рейтинг@Mail.ru
16:38 17.10.2025 (обновлено: 17:51 17.10.2025)
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. РИА Новости, 17.10.2025
владимир путин
экономика
совет безопасности рф
россия
россия
2025
владимир путин, экономика, совет безопасности рф, россия
Владимир Путин, Экономика, Совет Безопасности РФ, Россия
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
«

"У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что это важный и интересный вопрос.
Путин предложил выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову и министру промышленности и торговли Антону Алиханову.
Накануне вечером президент проинформировал постоянных членов Совбеза России о содержании состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Владимир ПутинЭкономикаСовет Безопасности РФРоссия
 
 
