https://ria.ru/20251017/sochi-2048762685.html
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи
Система ПВО работает в Сочи, отражается ракетная атака, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T05:15:00+03:00
2025-10-17T05:15:00+03:00
2025-10-17T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
https://ria.ru/20251017/spetsoperatsiya-2048762419.html
сочи
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Украина, Вооруженные силы Украины