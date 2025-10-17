Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 17.10.2025 (обновлено: 09:44 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/sochi-2048762685.html
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи - РИА Новости, 17.10.2025
ПВО отражает ракетную атаку в Сочи
Система ПВО работает в Сочи, отражается ракетная атака, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
сочи
украина
вооруженные силы украины
сочи, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Украина, Вооруженные силы Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Система ПВО работает в Сочи, отражается ракетная атака, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.
"Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака", — написал он.

Ранее в городе объявили опасность атаки БПЛА, аэропорты Сочи и Краснодара закрыли на прием и выпуск самолетов. Позднее ограничения сняли.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Группировка "Запад" уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Специальная военная операция на УкраинеСочиУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
