Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области, рассказала РИА Новости директор приюта для животных "Право жить" Екатерина Жильникова.

"Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома... Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес", - рассказала Жильникова.

Она добавила, что через волонтеров военнослужащий передал собаку в приют "Право жить", где животное получило необходимую медицинскую помощь.