Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 17.10.2025
Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку
Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку - РИА Новости, 17.10.2025
Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку
Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области, рассказала РИА Новости директор приюта для животных "Право жить"... РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку

Штурмовик вынес на руках немецкую овчарку из дома в Ольговке

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области, рассказала РИА Новости директор приюта для животных "Право жить" Екатерина Жильникова.
"Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома... Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес", - рассказала Жильникова.
Она добавила, что через волонтеров военнослужащий передал собаку в приют "Право жить", где животное получило необходимую медицинскую помощь.
"Она восстановилась и мы ее благополучно пристроили. Военнослужащий потом попал в госпиталь с серьезными ранениями и писал нам, а мы ему присылали фотографии", - добавила Жильникова.
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
5 октября, 08:23
Врач спас российского бойца с осколком в сердце
5 октября, 08:23
 
Заголовок открываемого материала