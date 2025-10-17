Штурмовик спас в Ольговке немецкую овчарку

https://ria.ru/20251017/sobaka-2048755436.html
Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области, рассказала РИА Новости директор приюта для животных "Право жить"... РИА Новости, 17.10.2025
КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Российский штурмовик вынес на руках собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области, рассказала РИА Новости директор приюта для животных "Право жить" Екатерина Жильникова.
"Был случай, когда штурмовик вынес в Ольговке немецкую овчарку на руках из дома... Он вынес из разрушенного дома, просто из-под обломков ее вытащил. Она не могла идти, истощена была, сил у нее не было, и он ее вынес", - рассказала Жильникова.
Она добавила, что через волонтеров военнослужащий передал собаку в приют "Право жить", где животное получило необходимую медицинскую помощь.
"Она восстановилась и мы ее благополучно пристроили. Военнослужащий потом попал в госпиталь с серьезными ранениями и писал нам, а мы ему присылали фотографии", - добавила Жильникова.