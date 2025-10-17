В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением запасов ракет Tomahawk и пусковых установок для них в случае принятия Вашингтоном решения передать их Киеву, сообщает портал Axios.
"В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
В четверг, накануне предстоящей встречи Трампа и Зеленского, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим их количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.