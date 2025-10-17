Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
19:18 17.10.2025
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ
Некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением запасов ракет Tomahawk и пусковых установок для них в случае принятия Вашингтоном решения... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T19:18:00+03:00
2025-10-17T19:18:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
министерство обороны сша
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне обеспокоены возможной передачей Tomahawk Киеву, пишут СМИ

Axios: в Пентагоне обеспокоены возможной передачей США Tomahawk Украине

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением запасов ракет Tomahawk и пусковых установок для них в случае принятия Вашингтоном решения передать их Киеву, сообщает портал Axios.
Отмечается, что если США одобрят передачу ракет Украине, то ей потребуются пусковые установки для них.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе раскрыли состояние Зеленского после разговора Путина и Трампа
Вчера, 16:40
"В обоих случаях некоторые чиновники в Пентагоне будут крайне обеспокоены истощением американских запасов", - говорится в публикации.
Владимир Зеленский в пятницу в 20.00 мск встретится с президентом США Дональдом Трампом, рассчитывая добиться передачи Киеву ракет Tomahawk, несмотря на предупреждения Москвы о том, что это станет шагом к новому уровню эскалации.
В четверг, накануне предстоящей встречи Трампа и Зеленского, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим их количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
WP: в Европе признают, что Tomahawk имеет для Киева символическое значение
Вчера, 14:37
 
