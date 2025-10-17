Рейтинг@Mail.ru
09:48 17.10.2025
В Одесской области фура наехала на двух сотрудников военкомата, пишут СМИ
В Одесской области фура наехала на двух сотрудников военкомата, пишут СМИ
Фура наехала на двух сотрудников военкомата в Одесской области на юге Украины, пострадавшие погибли, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.10.2025
В Одесской области фура наехала на двух сотрудников военкомата, пишут СМИ

В Одесской области двое сотрудников ТЦК погибли при наезде фуры

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Фура наехала на двух сотрудников военкомата в Одесской области на юге Украины, пострадавшие погибли, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Одесской области фура наехала на двух сотрудников ТЦК (военкомата – ред.), оба погибли", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Других подробностей не приводится.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
СМИ: в Одессе сотрудники военкомата протащили женщин на микроавтобусе
6 октября, 22:27
 
