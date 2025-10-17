https://ria.ru/20251017/smi-2048791593.html
В Одесской области фура наехала на двух сотрудников военкомата, пишут СМИ
Фура наехала на двух сотрудников военкомата в Одесской области на юге Украины, пострадавшие погибли, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.10.2025
