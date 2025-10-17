СК Армении завел дело после сообщения о призывах католикоса к митингам

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении завел уголовное дело после публикации в СМИ записи телефонного разговора священнослужителей, где говорится о якобы призывах католикоса всех армян участвовать в акциях протеста против премьера страны Никола Пашиняна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян.

"На основании полученного сообщения инициировано уголовное производство по признакам статьи "воспрепятствование или принуждение к проведению или участию в собрании с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния, а также материальное стимулирование с целью участия или отказа от участия в собрании", - сообщила Авдалян.