СК Армении завел дело после сообщения о призывах католикоса к митингам

ЕРЕВАН, 17 окт – РИА Новости. Следственный комитет Армении завел уголовное дело после публикации в СМИ записи телефонного разговора священнослужителей, где говорится о якобы призывах католикоса всех армян участвовать в акциях протеста против премьера страны Никола Пашиняна, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
В пятницу издание "Айкакан жаманак", принадлежащее семье армянского премьера Никола Пашиняна, опубликовало записи телефонного разговора, предположительно, архиепископа Натана Ованисяна и бывшего жезлоносца католикоса всех армян иеромонаха Агана Ернджакяна. В записи, предположительно, иеромонах жалуется, что его назначили служить в часовне в городе Ванадзор, сетует, что для него не нашлось лучшего места, и заявляет, что католикос якобы интересовался, почему он с семьей не участвует в митингах против Пашиняна.
"На основании полученного сообщения инициировано уголовное производство по признакам статьи "воспрепятствование или принуждение к проведению или участию в собрании с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния, а также материальное стимулирование с целью участия или отказа от участия в собрании", - сообщила Авдалян.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
