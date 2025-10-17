СК возбудил дело после ЧП на заводе "Авангард" в Башкирии

УФА, 17 окт - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов после ЧП на заводе "Авангард" в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее мэрия Стерлитамака сообщала, что на заводе "Авангард" в одном из цехов произошёл взрыв. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения. В минздраве республики сообщали, что из-под завалов эвакуировали троих пострадавших, один пациент находится в тяжелом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов сообщал, что пятерых ищут под завалами. Отмечалось, что остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщает следком региона.
Федеральное казённое предприятие "Авангард" является одним из крупных оборонных предприятий России.