В Приморье начали проверку после заболевания детей туберкулезом
11:18 17.10.2025
В Приморье начали проверку после заболевания детей туберкулезом
В Приморье начали проверку после заболевания детей туберкулезом
Следователи начали проверку по факту заболевания туберкулёзом двух школьников в приморском Дальнегорске, сообщило СУСК РФ по региону.
происшествия
дальнегорск
россия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту заболевания туберкулёзом двух школьников в приморском Дальнегорске, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее региональная прокуратура сообщала, что у двух учеников из разных школ Дальнегорска Приморского края выявили заболевание туберкулёзом, после этого в образовательных учреждениях проведена санитарная обработка помещений. Надзорным органом была организована проверка. Управление Роспотребнадзора также ведет административное расследование с целью выявления и устранения источника распространения заболевания.
"Организовано проведение процессуальных проверок по сообщению в соцсетях информации о выявлении заболевания "туберкулез" у двух несовершеннолетних, обучающихся в разных школах города Дальнегорска", - говорится в сообщении следственного управления.
Установлено, что у детей положительный тест на туберкулиновую пробу (манту).
Как сообщает СУСК, в настоящий момент дети находятся на обследовании в медучреждении. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
В Приморье подростки напали на работников кафе
12 октября, 08:12
