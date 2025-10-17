https://ria.ru/20251017/siyyarto-2048846549.html
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита - РИА Новости, 17.10.2025
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита
Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:03:00+03:00
2025-10-17T13:03:00+03:00
2025-10-17T13:04:00+03:00
петер сийярто
россия
сша
венгрия
в мире
россия
сша
венгрия
петер сийярто, россия, сша, венгрия
Петер Сийярто, Россия, США, Венгрия, В мире
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита
Сийярто: дата саммита РФ и США зависит от итогов встречи глав МИД