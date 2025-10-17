Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.