Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита
13:03 17.10.2025
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита
Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр... РИА Новости, 17.10.2025
Сийярто ответил на вопрос о дате российско-американского саммита

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Дата и детали саммита РФ и США в Венгрии станут понятны после подготовительной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если на следующей неделе сможет состояться подготовительная встреча (главы МИД РФ и госсекретаря США - ред.), то тогда будет понятен и дальнейший график подготовки саммита. Тогда можно будет говорить о дате и деталях", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Сийярто высказался о безопасности на переговорах России и США в Венгрии
