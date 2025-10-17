Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
12:31 17.10.2025 (обновлено: 12:35 17.10.2025)
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
сергей лавров, в мире, венгрия, россия, сша, марко рубио, петер сийярто
Сергей Лавров, В мире, Венгрия, Россия, США, Марко Рубио, Петер Сийярто
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет телефонные переговоры с главой госдепартамента США Марком Рубио.
"Вчера российский коллега сообщил мне, что сегодня проведёт телефонный разговор с американским, которому Дональд Трамп предложил возглавить подготовку к переговорам с американской стороны", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ назвали Венгрию немыслимым для Украины местом для саммита России и США
Сергей ЛавровВ миреВенгрияРоссияСШАМарко РубиоПетер Сийярто
 
 
