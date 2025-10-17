https://ria.ru/20251017/siyyarto-2048836381.html
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры - РИА Новости, 17.10.2025
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:31:00+03:00
2025-10-17T12:31:00+03:00
2025-10-17T12:35:00+03:00
сергей лавров
в мире
венгрия
россия
сша
марко рубио
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93d9e64014dbd3706ceffdf86832e12d.jpg
https://ria.ru/20251017/ukraina-2048822965.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028504760_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87ee6c306759c5c5310c2a0ebf8cd5ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, венгрия, россия, сша, марко рубио, петер сийярто
Сергей Лавров, В мире, Венгрия, Россия, США, Марко Рубио, Петер Сийярто
Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры
Сийярто: Лавров и Рубио могут провести телефонные переговоры в пятницу