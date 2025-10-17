Сийярто рассказал, когда Лавров и Рубио могут провести переговоры

БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по его информации, глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проведет телефонные переговоры с главой госдепартамента США Марком Рубио.