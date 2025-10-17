Москалькова вручила Симоньян награду за защиту прав человека

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила главному редактору телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян награду за успехи в области защиты прав и свобод человека.
Телеканал RT отмечает 20-летие. Празднование проходит в пятницу в Большом театре.
"Разрешите вам вручить за выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина этот наш замечательный знак", - сказала Москалькова на торжественном мероприятии.
Она передала Симоньян нагрудный знак и статуэтку в виде сердца.
"И символ - звенящее сердце - которое именно такое у Маргариты Симоновны, которая откликается на человеческую боль, которая готова идти за человека, за гуманизм, за милосердие на все, на любые жертвы", - добавила омбудсмен.
Симоньян поблагодарила за награду, отметив, что те же добрые слова может переадресовать и самой Москальковой.
"Может быть здесь кто-то не знает, что Татьяна Николаевна часто вынуждена отвечать на мои звонки или обращения, потому что кого-то у нас где-то задержали - естественно, незаконно - в не очень дружественных странах. И я вам всегда так благодарна, как вы откликаетесь", - обратилась Симоньян к уполномоченному.
По ее словам, защита прав - это первое и главное, чем занимается коллектив RT. "Мы занимаемся защитой прав людей в мире на правду и на свободу слова", - добавила она.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
Симоньян рассказала об успехах RT по всему миру
Вчера, 18:15
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.