Москалькова вручила Симоньян награду за защиту прав человека

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила главному редактору телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарите Симоньян награду за успехи в области защиты прав и свобод человека.

Телеканал RT отмечает 20-летие. Празднование проходит в пятницу в Большом театре

"Разрешите вам вручить за выдающиеся успехи в области защиты прав и свобод человека и гражданина этот наш замечательный знак", - сказала Москалькова на торжественном мероприятии.

Она передала Симоньян нагрудный знак и статуэтку в виде сердца.

"И символ - звенящее сердце - которое именно такое у Маргариты Симоновны, которая откликается на человеческую боль, которая готова идти за человека, за гуманизм, за милосердие на все, на любые жертвы", - добавила омбудсмен.

Симоньян поблагодарила за награду, отметив, что те же добрые слова может переадресовать и самой Москальковой.

"Может быть здесь кто-то не знает, что Татьяна Николаевна часто вынуждена отвечать на мои звонки или обращения, потому что кого-то у нас где-то задержали - естественно, незаконно - в не очень дружественных странах. И я вам всегда так благодарна, как вы откликаетесь", - обратилась Симоньян к уполномоченному.

По ее словам, защита прав - это первое и главное, чем занимается коллектив RT. "Мы занимаемся защитой прав людей в мире на правду и на свободу слова", - добавила она.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.