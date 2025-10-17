Рейтинг@Mail.ru
Симоньян назвала трагедией гибель военкора Зуева
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 17.10.2025 (обновлено: 21:16 17.10.2025)
Симоньян назвала трагедией гибель военкора Зуева
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала трагедией гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
"Вчера погиб наш коллега из МИА "Россия сегодня". Второй находится в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь. Это, к сожалению, новости, которые стали нашей обыденностью, это часть нашей профессии. Когда мы идем на журфак и получаем свой диплом, мы понимаем, на что мы идем. И тем не менее это всегда, безусловно, трагедия", - сказала Симоньян на мероприятии по случают юбилея RT.
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала трагедией гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.
"Вчера погиб наш коллега из МИА "Россия сегодня". Второй находится в тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его жизнь. Это, к сожалению, новости, которые стали нашей обыденностью, это часть нашей профессии. Когда мы идем на журфак и получаем свой диплом, мы понимаем, на что мы идем. И тем не менее это всегда, безусловно, трагедия", - сказала Симоньян на мероприятии по случают юбилея RT.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
