Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 17.10.2025 (обновлено: 20:51 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/simonjan-2048993199.html
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения - РИА Новости, 17.10.2025
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поклонилась президенту России Владимиру Путину и поблагодарила его за... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:50:00+03:00
2025-10-17T20:51:00+03:00
россия
лондон
дели
маргарита симоньян
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048992892_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbcad0a59e994d5f2301ea03fe17d612.jpg
https://ria.ru/20250522/simonjan-2018490295.html
https://ria.ru/20251017/simonjan-2048952141.html
россия
лондон
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Маргарита Симоньян поблагодарила Путина за возможность работать и защищать свои убеждения
Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович вам за то, что вы совершенно справедливо отметили: мы работаем, исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения, и это привилегия - иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения. И это привилегия у нас есть благодаря вам.
2025-10-17T20:50
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048992892_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_334990b66dadfaf0645bfe6c415f2244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, дели, маргарита симоньян, владимир путин
Россия, Лондон, Дели, Маргарита Симоньян, Владимир Путин
Симоньян поблагодарила Путина за возможность защищать свои убеждения

Симоньян поблагодарила Путина за возможность работать и защищать убеждения

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поклонилась президенту России Владимиру Путину и поблагодарила его за возможность работать и защищать свои убеждения.
"Я хочу сказать огромное спасибо, Владимир Владимирович вам за то, что вы совершенно справедливо отметили: мы работаем, исходя из своих убеждений, мы защищаем свои убеждения, и это привилегия - иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения. И это привилегия у нас есть благодаря вам", - сказала Симоньян на мероприятии по случаю 20-летию телеканала RT.
Путин вручил главреду медиагруппы Россия сегодня Маргарите Симоньян орден За заслуги перед Отечеством III степени - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян заявила, что хотела бы разделить орден с миллионами сограждан
22 мая, 16:24
Она поклонилась и поблагодарила тысячи сотрудников RT, которые работают и подвергают свои жизни риску.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян рассказала об успехах RT по всему миру
Вчера, 18:15
 
РоссияЛондонДелиМаргарита СимоньянВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала