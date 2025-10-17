Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения - РИА Новости, 17.10.2025
20:01 17.10.2025
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения
Сотрудники RT защищают свои убеждения, это привилегия, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T20:01:00+03:00
2025-10-17T20:01:00+03:00
маргарита симоньян, общество
Маргарита Симоньян, Общество
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения

Симоньян: сотрудники RT защищают свои убеждения, это привилегия

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сотрудники RT защищают свои убеждения, это привилегия, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Мы работаем, исходя из своих убеждений. Мы защищаем свои убеждения. И это привилегия - иметь возможность не просто лежать и ворчать на диване, а работать за свои убеждения", - сказала Симоньян на праздновании 20-летия RT.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Симоньян рассказала об успехах RT по всему миру
Вчера, 18:15
 
Маргарита Симоньян
 
 
