Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения
Симоньян заявила, что сотрудники RT защищают свои убеждения
Сотрудники RT защищают свои убеждения, это привилегия, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. РИА Новости, 17.10.2025
Симоньян: санкции – ерунда, это не сравнить с возможностью служить Родине
Симоньян: санкции – ерунда, это не сравнить с возможностью служить Родине
Симоньян: сотрудники RT защищают свои убеждения, это привилегия