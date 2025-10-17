RT осваивает вещание на Глобальном Юге, сообщила Симоньян

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что телеканал RT активно осваивает вещание на глобальном Юге.

"Еще много аудиторий, до которых нужно достучаться. Мы (телеканал RT - ред.) сейчас очень активно осваиваем так называемый Глобальный Юг", - сказала Симоньян журналистам.

Она отметила, что 20 лет назад, когда ей было 25 лет, она и её команда только начинали путь, не зная, что их ждет впереди. По её словам, тогда даже само появление проекта, который смог бы выйти в эфир, казалось почти невозможным, и мало кто задумывался, будет ли у него аудитория.

"Мне казалось, что если мы сделаем вообще что-то, что может выйти в эфир, уже неважно, будет кто-то смотреть или нет, это было за пределами моих мечтаний. А в итоге, команда наша создала такую историю, которую смотрят во всем мире", - добавила Симоньян.

Она подчеркнула, что русский народ всегда отличался силой и выдержкой. По ее мнению, нынешнее поколение сталкивается с серьезными вызовами, но неизменно преодолевает трудности, сохраняя спокойствие и продолжая выполнять свою работу.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к 1 миллиарду зрителей по всему миру.