18:30 17.10.2025 (обновлено: 00:03 18.10.2025)
RT осваивает вещание на Глобальном Юге, сообщила Симоньян
Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что телеканал RT активно осваивает вещание на глобальном Юге. РИА Новости, 18.10.2025
© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что телеканал RT активно осваивает вещание на глобальном Юге.
"Еще много аудиторий, до которых нужно достучаться. Мы (телеканал RT - ред.) сейчас очень активно осваиваем так называемый Глобальный Юг", - сказала Симоньян журналистам.
Она отметила, что 20 лет назад, когда ей было 25 лет, она и её команда только начинали путь, не зная, что их ждет впереди. По её словам, тогда даже само появление проекта, который смог бы выйти в эфир, казалось почти невозможным, и мало кто задумывался, будет ли у него аудитория.
"Мне казалось, что если мы сделаем вообще что-то, что может выйти в эфир, уже неважно, будет кто-то смотреть или нет, это было за пределами моих мечтаний. А в итоге, команда наша создала такую историю, которую смотрят во всем мире", - добавила Симоньян.
Она подчеркнула, что русский народ всегда отличался силой и выдержкой. По ее мнению, нынешнее поколение сталкивается с серьезными вызовами, но неизменно преодолевает трудности, сохраняя спокойствие и продолжая выполнять свою работу.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском языках, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к 1 миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
ЮгЛондонДелиМаргарита Симоньян
 
 
