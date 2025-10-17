Симоньян рассказала об успехах RT по всему миру

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Главный редактор телеканала Russia Today и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на мероприятии, посвященном 20-летию RT, рассказала, что не ожидала, что RT добьется таких успехов по всему миру.

Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.