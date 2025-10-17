Рейтинг@Mail.ru
Сийярто провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио - РИА Новости, 17.10.2025
09:32 17.10.2025
Сийярто провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио
Сийярто провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио
Сийярто провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что вечером в четверг провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым...
Сийярто провел переговоры с Лавровым и заместителем Рубио

Сийярто обсудил саммит РФ и США с Лавровым и заместителем Рубио Ландау

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что вечером в четверг провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау для обсуждения подготовки саммита в Венгрии.
"Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
* запрещена в РФ как экстремистская.
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
