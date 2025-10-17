Рейтинг@Mail.ru
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/shtraf-2048755846.html
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов - РИА Новости, 17.10.2025
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов
Актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов, говорится в судебных материалах, имеющихся... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T02:58:00+03:00
2025-10-17T02:58:00+03:00
происшествия
россия
москва
артур смольянинов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юкос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:533:2048:1685_1920x0_80_0_0_1862d0b43abd7fbd079082d1680659f5.jpg
https://ria.ru/20251015/shtraf-2048292687.html
https://ria.ru/20251014/artur-2048235765.html
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048653432.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871082180_0:349:2048:1885_1920x0_80_0_0_3b03c4c22b8aad6d935059198a703894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, артур смольянинов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юкос
Происшествия, Россия, Москва, Артур Смольянинов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЮКОС
Смольянинова* оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов

Смольянинова дважды оштрафовали за неоплату автомобильных штрафов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом) дважды оштрафовали в России за неоплату автомобильных штрафов, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в начале февраля 2025 года Смольянинова* оштрафовали на 3 тысячи рублей за несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката
15 октября, 02:58
В том же месяце, как следует из материалов, актера оштрафовали на 5 тысяч рублей за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке в Москве.
Штрафы не были уплачены в установленные законодателем сроки, на Смольянинова* составили два протокола по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания, подчеркивается в материалах. Судебный участок мирового судьи района Коньково в Москве дважды привлек Смольянинова* к ответственности, назначив ему наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, указано в них.
Таким образом, Смольянинова* оштрафовали на 6 и 10 тысяч рублей соответственно, сообщается в материалах. При этом в них не уточняется, о каком транспортном средстве идет речь или под чьим управлением был автомобиль в моменты совершения правонарушений.
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Актера Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч рублей
14 октября, 17:55
Ещё один протокол аналогичного характера, составленный в отношении Смольянинова*, будет рассмотрен мировым судьей 5 ноября, заключается в материалах.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов. Его уже не раз штрафовали за несоблюдение российского законодательства об иностранных агентах.
На этой неделе ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Смольянинов* является фигурантом этого дела.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
*** Деятельность организации признана нежелательной на территории России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов в Петербурге, арестовали
Вчера, 16:10
 
ПроисшествияРоссияМоскваАртур СмольяниновФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЮКОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала