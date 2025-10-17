Штрафы за управление судами в состоянии опьянения могут вырасти в 25 раз

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11.9 КоАП РФ "Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения".

В документе отмечается, что требуется кардинальный пересмотр мер, принимаемых к судоводителям за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ. В настоящее время размер штрафа за управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, либо лишением права управления маломерным судном от 1 года до 2 лет.

При этом подчеркивается, что за аналогичные нарушения ПДД, помимо лишения прав, предусмотрен штраф 45 тысяч рублей (части 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ).