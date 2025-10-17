https://ria.ru/20251017/shtraf-2048755306.html
Штрафы за управление судами в состоянии опьянения могут вырасти в 25 раз
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. МЧС России предлагает увеличить в 25 раз размер штрафа за управление в состоянии опьянения маломерными судами, максимальный размер может составить 50 тысяч рублей, следует из материалов ведомственного проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения предлагается внести в статью 11.9 КоАП РФ
"Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения".
В документе отмечается, что требуется кардинальный пересмотр мер, принимаемых к судоводителям за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 11.9 КоАП РФ. В настоящее время размер штрафа за управление маломерным судном в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей, либо лишением права управления маломерным судном от 1 года до 2 лет.
При этом подчеркивается, что за аналогичные нарушения ПДД, помимо лишения прав, предусмотрен штраф 45 тысяч рублей (части 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ).
"В связи с этим в разрабатываемом законопроекте предлагается увеличить размеры административных штрафов по частям 1 и 2 статьи 11.9 КоАП РФ в диапазоне от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления маломерным судном установить от 1,5 до 2 лет", - отмечается в документе.