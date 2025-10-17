Рейтинг@Mail.ru
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США - РИА Новости, 17.10.2025
18:37 17.10.2025
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США - РИА Новости, 17.10.2025
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США
Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США

Экс-канцлер ФРГ Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США

Герхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Герхард Шредер. Архивное фото
ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США через беседы с президентом РФ Владимиром Путиным и пошутил, что такую власть мог бы иметь лишь представитель американских интересов, передает РИА Новости с заседания комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2".
"Будучи бывшим федеральным канцлером, человек не имеет никакого влияния на американскую внешнюю политику, к сожалению. Если бы это было иначе, то он (бывший канцлер - ред.) и был бы американской внешней политикой", - ответил он на вопрос, пытался ли он во время разговоров с Путиным оказать какое-либо влияние на США.
Шредер рассказал, о чем беседовал с Путиным
Вчера, 17:19
Шредер рассказал, о чем беседовал с Путиным
Вчера, 17:19
Он подчеркнул, что, отойдя от дел в политике, никогда не имел влияния на Соединённые Штаты.
"Я этого и не хотел. К тому же я никогда не переоценивал себя, полагая, будто мог бы оказывать влияние на американскую внешнюю политику или на политику вообще", - добавил он.
Ранее Шредер заявил в ходе заседания комиссии, что ФРГ при кабмине бывшего канцлера Ангелы Меркель, до 2021 года, была достаточно суверенной, чтобы защищать от США свои интересы в области поставок энергоресурсов из РФ.
Кроме того, Шредер снова в рамках дачи показаний выступил в защиту строительства газопровода "Северный поток-2" и пояснил, что его кабмин хотел отказаться от атомной энергии и угля в пользу природного газа из РФ. Создание фонда, необходимого для продвижения постройки второго газопровода и от нападок США он назвал "чрезвычайно разумным решением".
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
Вчера, 15:07
Шредер объяснил создание фонда в поддержку "Северного потока — 2"
Вчера, 15:07
Шредер в пятницу дал по видеосвязи показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока - 2".
На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Путиным.
В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока - 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.
После начала специальной военной операции на Украине Шрёдер постоянно подвергается нападкам из-за связей с Россией и дружеский отношений с Путиным. Однако попытки исключения его из социал-демократической партии (СДПГ) не увенчались успехом.
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
9 мая, 14:26
Учительница Путина вспомнила о разговоре со Шредером
9 мая, 14:26
 
