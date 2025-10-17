ШВЕРИН (Германия), 17 окт - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что не имеет влияния на внешнюю политику США через беседы с президентом РФ Владимиром Путиным и пошутил, что такую власть мог бы иметь лишь представитель американских интересов, передает РИА Новости с заседания комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку "Северного потока-2".

"Будучи бывшим федеральным канцлером, человек не имеет никакого влияния на американскую внешнюю политику, к сожалению. Если бы это было иначе, то он (бывший канцлер - ред.) и был бы американской внешней политикой", - ответил он на вопрос, пытался ли он во время разговоров с Путиным оказать какое-либо влияние на США

Он подчеркнул, что, отойдя от дел в политике, никогда не имел влияния на Соединённые Штаты.

"Я этого и не хотел. К тому же я никогда не переоценивал себя, полагая, будто мог бы оказывать влияние на американскую внешнюю политику или на политику вообще", - добавил он.

Ранее Шредер заявил в ходе заседания комиссии, что ФРГ при кабмине бывшего канцлера Ангелы Меркель , до 2021 года, была достаточно суверенной, чтобы защищать от США свои интересы в области поставок энергоресурсов из РФ

Кроме того, Шредер снова в рамках дачи показаний выступил в защиту строительства газопров ода "Северный по ток-2" и пояснил, что его кабмин хотел отказаться от атомной энергии и угля в пользу природного газа из РФ. Создание фонда, необходимого для продвижения постройки второго газопровода и от нападок США он назвал "чрезвычайно разумным решением".

Шредер в пятницу дал по видеосвязи показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания , расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока - 2".

На прошлом заседании Шредер сообщил комиссии, что в качестве председателя правления оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG выполнял роль представителя компании, а не занимался ее оперативной деятельностью, и не располагает подробной информацией о процессе строительства газопровода. Политик также заявил, что не оказывал влияние на получение официальных разрешений на постройку трубопровода. При этом он признал, что обсуждал ход проекта с президентом России Путиным.

В январе 2021 года парламент Мекленбурга-Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока - 2".

Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств " Газпрома " и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.